Coronavirus, ad Alassio si studiano nuovi provvedimenti a tutela e supporto della cittadinanza

Alassio. L’amministrazione comunale di Alassio sta studiando nuovi provvedimenti a tutela e supporto dei cittadini.

“Le economie sono state reperite dal Fondo Rischi – Patrizia Mordente, assessore al bilancio del Comune di Alassio, che in questi giorni ha dovuto rimettere mano al documento programmatico della Città del Muretto per far fronte all’emergenza – La giunta ha infatti approvato la creazione di uno speciale capitolo di spesa da cui attingere per gestire le situazioni che si sono via via create. In accordo con tutti gli Assessorati coinvolti abbiamo proceduto all’acquisto dei pasti per gli ospiti in quarantena degli hotel, all’attività di sanificazione di strade, giardini, scuole e strutture comunali e pubbliche in corso in questi giorni”.

