Coronavirus, “Applaudiamo l’Italia”: un flash mob a distanza per dire grazie a medici e infermieri

Imperia. Un flash mob, a distanza di sicurezza, per ringraziare tutti i medici e gli infermieri che in queste ultime settimane stanno lavorando duramente e senza tregua per sconfiggere il coronavirus e salvare migliaia di vite umane.

É questo l’intendo dell’iniziativa partita sui social “Applaudiamo l’Italia” che oggi alle 12, dal Nord al Sud dello stivale, ci vuole tutti in prima linea sui nostri balconi e terrazzi di casa pronti a dedicare un lungo applauso a questi eroi che combattono in prima linea tutti i giorni il Covid-19.

