Coronavirus, Foscolo (Lega): “Occorre sostenere le attività produttive di Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “In questo momento di emergenza Coronavirus, che colpisce duramente tutto il territorio nazionale, è fondamentale mettere in campo tutte le misure possibili per aiutare e sostenere le attività produttive del territorio. Per questo ho presentato ieri un’interrogazione all’amministrazione comunale”. Lo dichiara Sara Foscolo, parlamentare della Lega, consigliere comunale a Pietra Ligure, firmataria dell’interrogazione.

“I danni dell’epidemia e delle sue conseguenze sono purtroppo molti e in aumento, con forti ripercussioni sull’economia dell’Italia, in particolar modo sul turismo, che è la principale fonte di reddito per le attività di Pietra Ligure. A questo si aggiunge un grosso danno economico che già le nostre attività hanno subito e subiranno, a causa di rinunce e disdette dei turisti nel periodo pasquale e per la prossima stagione estiva”.

