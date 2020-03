Coronavirus, il sindaco di Quiliano: “Seguiamo le norme, insieme supereremo questo momento”

Quiliano. “Siamo un Paese in una lotta dura contro il virus, per cui è necessaria la collaborazione di tutti. Non improvvisiamo. L’emergenza di Covid-19 é diversa dalle emergenze che abbiamo più volte affrontato e ha cambiato il paradigma della reazione alle calamità che eravamo abituati a combattere”. Lo afferma il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta.

“Le comunità locali sono destinatarie passive delle misure di contenimento decise a livello centrale e sono invitate a comportamenti quasi innaturali: tenere le distanze quando c’è una difficoltà sembra un atteggiamento irrazionale nella logica della civitas comunale. Invece oggi è doveroso. La salvezza è nell’isolamento. Restare a casa e diradare le relazioni significa in realtà rispettare il prossimo. E in questa mutazione dei ruoli anche a noi sindaci è toccata una flessibilità inattesa. I sindaci in questi giorni convulsi sono le cinghie di trasmissione tra lo stato centrale cui compete la decisione sulle modalità di vita da adottare e il territorio che deve applicarle; diventano traduttori e interpreti di norme non sempre scritte chiaramente, nella fretta e nella novità. I possibili esempi delle contraddizioni e delle perplessità amministrative che si sono addensate sull’applicazione concreta delle prescrizioni dettate dal governo sono infiniti”.

