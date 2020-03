Costanza Ferro, esercizi in buona compagnia tra le mura domestiche: “Momento difficile, dobbiamo collaborare tutti”

Savona. Un altro giorno rinchiusi in casa; l’attesa per poter riprendere la vita consueta è ancora lunga. Il peso dell’impedimento ad uscire lo sentono soprattutto gli atleti che, abituati ad allenamenti costanti nelle strutture adeguate, rischiano di perdere lo stato di forma raggiunto.

Un discorso che vale in particolare per le sincronette, solite lavorare quotidianamente per restare ai vertici della propria disciplina. All’indomani di Linda Cerruti, è la sua compagna di Duo, Costanza Ferro, a diffondere un video sulla pagina Facebook personale.

... » Leggi tutto