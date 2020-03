L’Imperia capolista, il presidente Gramondo: «Bello giocarsela fino in fondo, ma ora ci sono altre priorità»

Imperia. «In questo momento di emergenza tutto passa in secondo piano, anche il calcio naturalmente. C’è il rischio non remoto che l’Imperia sia dichiarata vincitrice del torneo, ma che promozioni in serie D e retrocessioni dalla stessa categoria siano bloccate proprio per la particolare situazione che vive la categoria superiore con più squadre iscritte e più turni da giocare».

Il presidente dell’Imperia Fabrizio Gramondo, medico dell’ospedale del capoluogo (è chirurgo vascolare) è a fianco dei suoi colleghi che quotidianamente combattono contro l’epidemia di Covid-19 ma non rinuncia a commentare le possibili conseguenze del fermo dei campionati di calcio. L’Imperia di Alessandro Lupo guida il torneo di Eccellenza, ma tutte le attività sono state fermate per decreto e si attendono gli sviluppi.

