Mascherine all’ospedale di Albenga in dono dai Lions Club

Albenga. L’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, riorganizzato da poco come Covid Hospital, si appresta a ricevere un concreto aiuto dai Lions Club della zona.

I sei sodalizi (Andora Valle del Merula, Alassio Baia del Sole, Albenga Host, Albenga-Valle del Lerrone-Garlenda, Loano Doria, Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host), dopo aver consultato i vertici dell’ospedale per conoscerne le necessità, si sono attivati per acquistare le introvabili mascherine e camici monouso idrorepellenti, fondamentali per consentire ai sanitari di lavorare in maggiore sicurezza.

... » Leggi tutto