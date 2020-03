Raccolta fondi per il San Paolo, l’attrice savonese Giorgia Ferrero: “Aiutiamo il nostro ospedale”

Savona. Anche l’attrice savonese Giorgia Ferrero aderisce alla campagna di raccolta fondi per l’ospedale San Paolo di Savona promossa dalla cantante carcarese Annalisa Scarrone.

La Ferrero, celebre per il suo ruolo di Martina Landi interpretato nella famosa serie televisiva “Un posto al sole”, ha lanciato un appello ai followers del suo profilo Instagram: “Vi voglio segnalare la campagna organizzata da Annalisa che riguarda il nostro ospedale, il San Paolo di Savona, e in particolare il reparto di malattie infettive – ha spiegato l’attrice in un video -. Vi chiedo di fare una piccola donazione, perché anche una piccola goccia può fare la differenza”.

