Torneo delle Regioni a fortissimo rischio

Il coronavirus metterà sicuramente a serio rischio anche la disputa del Torneo delle Regioni, il classico appuntamento dei dilettanti che si svolge ogni anno (in questa edizione ad aprile) e a cui partecipano selezioni dilettantistiche “under” provenienti da tutta Italia.

Sulla carta ci sarebbe ancora tempo per i gironi a 11 in programma in Alto Adige. In questo caso il torneo avrebbe avuto luogo verso fine aprile (dal 24 in avanti), anche se va detto che un eventuale blocco dei campionati regionali impedirebbe di sospendere l’attività all’interno dei diversi tornei, in quanto le varie società si ritroverebbero senza giocatori “under” e con un calendario denso di recuperi.

... » Leggi tutto