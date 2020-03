Ventimiglia, da lunedì la Francia cancella i treni: restano solo quelli per i pendolari

Ventimiglia. A partire da lunedì 16 marzo, giorno dal quale tutte le scuole di ordine e grado saranno chiuse per fronteggiare l’emergenza coronavirus, Sncf cancella i treni dalle 9 alle 17 circa. Restano in circolazioni quelli tra le 6 e le 9 del mattino, utilizzati dai frontalieri per raggiungere il posto di lavoro, e quelli per il ritorno dei pendolari, a partire dalle 17,34.

Al mattino sono cancellati solo i treni delle 5,01 e delle 5,56.

