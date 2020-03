Coronavirus, bagarre sui social. Bassetti contro Sgarbi, lui replica: “Si metta d’accordo con se stesso”

Liguria. Matteo Bassetti, il primario del San Martino protagonista della crociata anti-allarmismo sul coronavirus, diffida Vittorio Sgarbi. E il critico d’arte, postando su Facebook l’intervista del medico a Genova24/IVG (leggi qui), contrattacca: “Bassetti si metta d’accordo con se stesso“. Mentre l’emergenza entra nel vivo anche in Liguria, infuria sui social una polemica che rischia di trascinarsi nelle aule dei tribunali quando la fase critica sanitaria sarà finita e ci sarà spazio forse per i processi, mediatici e non.

Stamattina il Patto Trasversale per la Scienza, un’associazione di medici che riunisce lo stesso Bassetti in quanto coordinatore del gruppo di ricerca sui vaccini, ha annunciato in una nota che il primario genovese “ha diffidato oggi Vittorio Sgarbi dal nominarlo, attribuendogli tesi e argomenti mai pronunciati e sui quali Sgarbi avrebbe fondato le sue esternazioni sul coronavirus”. Tutto nasce dal video, ora rimosso, in cui il critico d’arte definiva il Covid-19 “virus del buco del c*lo” mettendo in ridicolo le misure adottate dal Governo.

