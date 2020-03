Coronavirus, Campagna Amica Liguria: arriva il servizio a domicilio

Savona. “Dalla carne ai formaggi, dall’olio al miele, dalle uova agli ortaggi, fino alla birra agricola, e tutto esclusivamente a km 0: da levante a ponente con le imprese di Campagna Amica Liguria scatta la consegna a domicilio per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori difronte all’emergenza Coronavirus che ha profondamente modificato le abitudini di acquisto anche dei liguri. Grazie a questa operazione, e ai punti Campagna Amica sparsi su tutto il territorio regionale che rimangono attivi, si continuano a garantire prodotti di prima necessità del territorio, sani e genuini, di elevata freschezza e qualità”.

È quanto afferma Coldiretti Liguria, nel sottolineare l’impegno degli agricoltori che, nel pieno rispetto delle norme sanitarie in atto, sostengono la campagna #MangiaItaliano per salvare il Made in Italy, difendere il territorio, l’economia e il lavoro.

