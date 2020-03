Coronavirus, troppa gente fuori casa a Camporosso. Scattano i controlli

Camporosso. «Purtroppo abbiamo constatato la presenza di troppe persone, anche in gruppi, lungo la ciclabile e sulla passeggiata a mare. Ricordo che quando si esce bisogna mantenere le distanze di sicurezza indicate dal decreto del premier Conte». A dichiararlo è il sindaco di Camporosso Davide Gibelli che invita la popolazione a uscire di casa solo per necessità, come ribadito a più voci sia dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dal governatore ligure Giovanni Toti.

A preoccupare il primo cittadino di Camporosso sono gli assembramenti che si sono verificati sia sulla ciclovia che da Nervia conduce a Dolceacqua sia sul lungomare. «Stamattina si è riunito il Coc (centro operativo comunale, ndr), con polizia municipale, Protezione civile e segretario generale – ha detto Gibelli -. I volontari della Protezione civile sono stati incaricati di effettuare controlli per spiegare alle persone che non si può uscire in gruppo».

... » Leggi tutto