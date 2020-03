Coronavirus, anche Vallecrosia si illumina: flash mob di luci da finestre e balconi

Vallecrosia. Anche la Città della Famiglia ieri sera ha aderito al nuovo flashmob nazionale: spegnere le luci e accendere una lucina di una candela, di una torcia o del cellulare.

I vallecrosini sono usciti sui propri terrazzi o si sono affacciati dalla finestra, come si vede dal video di Massimiliano Galeotti, per prendere parte a questa nuova iniziativa per sostenersi anche a distanza e non sentirsi soli durante la quarantena forzata a causa del coronavirus.

