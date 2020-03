Coronavirus, discorso Macron. I chiarimenti del deputato Di Muro: «Tra Italia e Francia frontiere aperte»

Ventimiglia. «Le frontiere tra Italia e Francia al momento restano aperte. Il discorso del presidente Macron riguarda le frontiere extra Europee e lo spazio Schengen». E’ il chiarimento del deputato ventimigliese Flavio Di Muro (Lega) che, dopo aver ascoltato il discorso del presidente francese ha chiesto chiarimenti per poter dare risposte certe ai circa 5mila frontalieri italiani che ogni giorni si recano in Costa Azzurra o nel Principato di Monaco per lavoro.

«Visto che il discorso di Macron non era del tutto chiaro – ha spiegato Di Muro – Ho avuto un colloquio telefonico con il sottosegretario Ivan Scalfarotto al quale ho chiesto di sentire l’ambasciatore francese per avere chiarimenti sulle dichiarazioni del presidente. Mi è stato assicurato che il discorso di Macron era rivolto solo alle frontiere extra-europee».

