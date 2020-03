Coronavirus, è la “guerra delle mascherine”. Toti: “Quelle che ci manda il Governo? Irrilevanti”

Liguria. “Ringrazio i commissari Arcuri e Borrelli che si stanno spendendo moltissimo per rifornire il paese di mascherine, ma i flussi in arrivo sono irrilevanti rispetto ai fabbisogni totali della Liguria”. Risponde così il presidente Giovanni Toti all’annuncio del Pd che ha comunicato l’arrivo di 100mila dispositivi di protezione dal dipartimento nazionale della protezione civile. Una quantità che, secondo il governatore, è ancora largamente insufficiente.

“Delle 80mila mascherine in arrivo previste questa sera solo 4.500 sono del tipo FFP2 che servono ai sanitari per lavorare nei reparti di terapia intensiva e subintensiva. Le altre sono chirurgiche, e non è quella l’emergenza del momento”, ha aggiunto Toti. E l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone rincara la dose: “Chi esulta per l’arrivo di 4mila mascherine, che è la quantità necessaria al sistema sanitario ligure in una giornata, si commenta da solo”.

... » Leggi tutto