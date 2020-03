Coronavirus, in Liguria 617 persone positive: da inizio emergenza 50 decessi

Liguria. Sono 617 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Lo comunica la regione nel suo bollettino quotidiano sulla diffusione del virus. Il numero dei positivi è salito di 93 unità rispetto a ieri.

Dei positivi, gli ospedalizzati sono 328 e cioè 9 in più di ieri. Di questi 73 sono in terapia intensiva (cioè 7 più di ieri). I pazienti ricoverati sono così suddivisi: in Asl1 sono 39 di cui 8 in terapia intensiva; in Asl2 sono 89 di cui 12 in terapia intensiva; in Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo sono 3 mentre a Villa Scassi sono 17 e al Micone di Sestri Ponente è uno solo; in Asl4 sono 13 dei quali 4 terapia intensiva; in Asl5 sono 33 dei quali 10 in terapia intensiva. Al San Martino sono 85 dei quali 24 in terapia intensiva; al Galliera sono 30 dei quali 7 in terapia intensiva; all’Evangelico sono 38 dei quali 8 in terapia intensiva. Altre 247 persone sono in quarantena a domicilio (cioè 75 in più di ieri).

