Coronavirus, la Sardegna blocca le mascherine che dovevano arrivare a Genova: “Servono ai nostri ospedali”

Liguria. Saranno destinati al personale sanitario in servizio negli ospedali sardi i dispositivi di protezione individuale, tra cui mascherine, guanti e camici, già stoccati nel container che in queste ore avrebbe dovuto lasciare l’isola dal porto di Cagliari per raggiungere Genova. Si trattava di una fornitura destinata a rifornire il mercato privato e che ora verrà invece dirottata sugli ospedali della regione.

La Sardegna ha comunque “acconsentito che una parte dei dispositivi possa raggiungere Genova esclusivamente per la fornitura degli ospedali liguri in caso di comprovata difficoltà”. Lo rende noto il governatore sardo, Christian Solinas, che ha bloccato l’invio in Liguria di una parte del materiale stoccato regolarmente e requisito dalla prefettura attraverso i Nas.

