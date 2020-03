Coronavirus, padiglione del Santa Corona pronto all’uso. Asl 2: “Valuteremo, situazione in continua evoluzione”

Pietra Ligure. Si ritorna a parlare del padiglione ristrutturato e poi dismesso davanti a Villa Frascaroli, nell’area ospedaliera dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nell’attuale situazione di emergenza sanitarua ogni spazio disponibile potrebbe risultare utile, in particolare per una struttura che era stata oggetto di un accurato restyling nel 1996 e che poi era stato dimesso.

Il padiglione era nato come reparto destinato ai pazienti con malattie infettive e anche se ora la Asl 2 Savonese ha destinato all’ospedale di Albenga l’emergenza Covid-19, gli spazi sanitari e ospedalieri nuovi e pronti potrebbero risultare di massima utilità per il ricovero di pazienti, diminendo così il rischio del collasso del sistema sanitario savonese impegnato in un enorme sforzo di riorganizzazione e riassetto.

... » Leggi tutto