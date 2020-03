Coronavirus, sospesi i servizi dell’unica banca di Laigueglia. Il sindaco: “Grave disservizio per il paese”

Laigueglia. “La sospensione dell’attività dell’unica banca del paese in un momento di emergenza come questo è un grave disservizio per i cittadini e rappresenta un rischio per la salute delle persone che, di conseguenza, saranno costrette a spostarsi in un altro comune per poter usufruire di quei servizi”.

È sorpreso e contrariato il primo cittadino di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, dopo aver ricevuto la notizia della sospensione del servizio dell’unico istituto di credito della città, il Banco BPM.

... » Leggi tutto