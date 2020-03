Imperia, la Seris dona derrate alimentari alla Croce Rossa: serviranno per i più deboli

Imperia. La Seris, società partecipata del comune che gestisce le mense scolastiche in seguito alla sospensione del servizio di ristorazione scolastica per la chiusura delle scuole, ha deciso di donare quanto non utilizzato per la preparazione dei pasti alla Croce Rossa che da domani attiverà un servizio di banco alimentare per le fasce deboli.

Inoltre, per ringraziare i medici e personale ospedaliero impegnati in questi giorni in una estenuante lotta per assistere molti concittadini, domani verranno preparate pizze, focacce farcite, e crostate che verranno donate al Pronto soccorso e all’Ospedale del capoluogo.

... » Leggi tutto