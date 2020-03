In Liguria allarme per il florovivaismo, Mai: «Chiedo intervento del Governo»

Genova. Il settore del florovivaismo ligure rischia ingenti danni dal blocco delle vendite causato dalla pandemia di coronavirus. L’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, chiede un intervento immediato del Governo.

«Sono molto preoccupato. La situazione è critica e rischia di aggravarsi ulteriormente – spiega l’assessore Mai -. Il settore del florovivaismo rappresenta l’indotto più importante per l’agricoltura ligure. Con lo stop degli ordinativi causato dalla pandemia del coronavirus, queste aziende rischiano di esser messe in ginocchio. I mercati sono fermi e i confini bloccati. Se entro il mese le piante in vaso e il reciso non verranno venduti, andrà buttato via tutto. Per alcune imprese significa perdere il 100% della propria produzione. Se poi consideriamo che il margine di guadagno ormai è ridotto all’osso, i danni economici sono irrecuperabili».

