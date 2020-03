Savona, appello del Circo Millenium: “Nostri animali allo stremo, dove sono gli animalisti adesso?”

Savona. “Grazie alla Caritas Diocesana Savona – Noli e all’ufficio missioni e migrazioni di Savona per l’aiuto che ci hanno dato. Stiamo riscontrando però molti problemi per il foraggiamento degli animali al nostro seguito”. A parlare, in una nota, è la direzione del Circo Millenium.

I circensi, nel loro comunicato, non risparmiano un duro attacco agli animalisti: “Il nostro parco zoo è messo in questo momento a dura prova, abbiamo contattato la Coldiretti che non si sono resi disponibili a fornirci fieno e foraggio per i nostri animali, riscontriamo altresì parecchio menefreghismo da quelle associazioni che tanto si erano adoperate ad invitare la gente a boicottare il nostro spettacolo, appena saputo del nostro arrivo a Savona”.

