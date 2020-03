Coronavirus, le misure adottate a Monaco. I dettagli su QE-MAGAZINE

Monaco. Anche il principato di Monaco ha adottato misure restrittive per arginare la diffusione del Covid-19. Le ha annunciate il Principe Alberto II di Monaco sul canale televisivo Monaco Channel. Le misure, tra cui la chiusura dei cantiere, saranno operative già dalla mezzanotte di oggi.

Come riporta QE-MAGAZINE, in un articolo a firma del direttore Maria Bologna, prima di iniziare l’atteso discorso, il Sovrano monegasco si è rivolto ai suoi compatrioti, ma anche ai residenti ed ai lavoratori di Monaco, il Sovrano, in apertura al discorso che ha tenuto stasera alle 20h00 davanti alle telecamere di Monaco Info.

