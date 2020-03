Fidanzati poco più che maggiorenni bevono birre su una panchina, denunciati ad Albenga 

Albenga. Negli ultimi tre giorni il personale della Polizia Locale di Albenga ha proceduto al controllo di diverse centinaia di persone e attività commerciali, al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dalle misure di contenimento al diffondersi del Covid19.

In particolare sono state denunciate in stato di libertà 7 persone ai sensi dell’art. 650 c.p. poiché violavano gli obblighi normativi. Durante l’accertamento della polizia locale, infatti, queste persone non hanno potuto giustificare in alcun modo la loro presenza per le vie cittadine; tra queste, emblematico il caso di una coppia di fidanzati poco più che maggiorenni sorpresi sopra una panchina intenti a bere alcune bottiglie di birra.

