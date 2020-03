Finale Ligure, i dj in diretta su Brg Radio per combattere il Coronavirus con la musica

Finale Ligure. Anche il mondo della musica si mobilita per la beneficenza. È l’idea di Danilo Giordano, in arte Dj Turbo, dj 33enne finalese che, avendo visto la raccolta fondi di Anna Iuculano e Diego Zunino chiamata “Braccia lunghe” per la terapia intensiva dell’ospedale San Paolo di Savona, ha deciso di lanciare una iniziativa parallela legata appunto alla musica.

La raccolta è partita già da una settimana e ha raccolto una cifra importante: il “goal” iniziale era di 20 mila euro (cifra che garantisce due settimane di cure ad un paziente con complicazioni da coronavirus), ma in breve tempo la somma ha quasi raggiunto i 120 mila euro.

