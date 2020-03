Funivie Savona, Lunardon e Righello (PD): “Con nuovo decreto cassa integrazione garantita per i lavoratori”

Regione. Il decreto “Cura Italia” varato dal Governo contiene, nel corposo provvedimento di 25 miliardi, anche la prima parte relativa alla cassa integrazione per i lavoratori di Funivie Savona, che come noto sono privi di questo ammortizzatore sociale. Nell’ambito delle risorse destinate alla cassa in deroga – provvedimento che cuba circa 3,3 miliardi di euro – ci sono anche le risorse per cominciare a pagare gli stipendi ai lavoratori di Funivie.

“Come ha confermato il Governo sia il ripristino dell’infrastruttura, sia le ulteriori risorse per la prosecuzione della cassa integrazione troveranno spazio nei provvedimenti ordinari e d’urgenza che saranno assunti nelle prossime settimane – spiegano Mauro Righello e Giovanni Lunardon, consiglieri regionali del Partito Democratico -. Su questo c’è impegno preciso assunto dal Ministro Paola De Micheli, che ha incontrato personalmente i lavoratori sul territorio”-

