Il Coronavirus non ferma la solidarietà, boom di donazioni per l’Avis di Spotorno

Spotorno. L’emergenza Coronavirus non ha fermato i cittadini di Spotorno che hanno deciso, nonostante la grande paura generale, di aiutare in maniera concreta il loro prossimo andando a donare il sangue presso l’Avis. Complici, forse, le belle giornate di sole di sabato e domenica e il momento di grande necessità, per la sede spotornese è stato un weekend soddisfacente.

A raccontarlo, interpellato da IVG, è stato il presidente Andreino Rossello: “I cittadini, che ci tengo a ringraziare di cuore per lo sforzo fatto e l’aiuto che ci hanno dato, si sono presentati in gran numero a donare fin dalle prime ore del giorno. Rispettando tutte le norme di sicurezza, come la distanza di un metro tra una persona e l’altra e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte degli infermieri, abbiamo accolto circa 60 persone, tra cui diversi volti nuovi”.

