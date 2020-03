Luminosa Bogliolo, Erica Musso e Domiziana Cavanna contro il Coronavirus: #DistantiMaUniti

Savona. Lo spot, diffuso sui canali televisivi, è ormai noto a tutti. Alcuni dei volti più noti dello sport italiano trasmettono il messaggio attraverso un gesto simbolico: “una foto in cui si allunga il braccio verso l’esterno, come a toccare qualcuno che non si vede, ma sappiamo che c’è”.

La campagna istituzionale #DistantiMaUniti è stata realizzata con il contributo della Società Sport e Salute per lanciare un messaggio di solidarietà sull’importanza dello stare a casa come scelta da prendere per la cura di se stessi e degli altri e per sottolineare che stare a casa non significa essere soli.

