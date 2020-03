Anche ad Albisola è attivo il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio

Albisola Superiore. Come sta avvenendo in molti altri Comuni anche ad Albisola Superiore è stato attivato il servizio di consegna dei farmaci e della spesa a domicilio delle persone anziane e di quelle con problemi di immunodepressione.

“Abbiamo a cuore – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio – il fatto di adottare tutti i provvedimenti che siano in grado di proteggere il più possibile la nostra popolazione ed in particolare coloro che sono maggiormente esposti al rischio di contagio; pertanto ai cittadini più fragili, e contemporaneamente privi di una rete familiare o amicale di riferimento, da qualche giorno viene offerto un servizio ad hoc che proseguirà per tutta la durata di questa emergenza sanitaria”.

