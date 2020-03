Coronavirus, il ministro Spadafora: “Valutiamo il divieto di fare attività all’aperto”

Savona. Fino ad oggi l’attività fisica è stata consentita dal Governo; sin dal primo decreto, e dai successivi aggiornamenti, risulta permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La possibilità concessa agli sportivi, costretti a stare lontani dalle strutture in cui svolgono gli allenamenti, così come agli italiani che sono soliti fare jogging o camminare per tenersi in forma, ha dato spazio ad inevitabili polemiche, al punto che l’accesso ad alcune aree in cui gli atleti inziavano ad essere troppi è stato interdetto.

... » Leggi tutto