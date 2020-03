Coronavirus, Italia Viva: “Toti non trasformi questa grave emergenza in perenne campagna elettorale”

Regione. “Non passa giorno che il presidente Toti inviti tutti a non fare polemiche dopo che lui ossessivamente, e con linguaggio triviale, sbeffeggia Parlamento, Governo, opposizioni e, ieri sera, Unione europea e Banca Centrale. Addirittura se l’è presa con le aziende che hanno deciso prudenzialmente di non far lavorare nei cantieri lavoratori esposti al contagio”.

É questa la dura presa di posizione nei confronti del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti da parte di “Italia Viva” Liguria, dalla quale hanno proseguito: “Da noi ha avuto sempre piena collaborazione, a partire dai nostri consiglieri regionali Michelucci e Ferrando, che si sono sempre limitati civilmente a fare osservazioni e a dare una mano sulle cose che non hanno funzionato”.

... » Leggi tutto