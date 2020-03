Coronavirus, la solidarietà del Pd città di Imperia

Imperia. Il Pd città di Imperia in questa situazione emergenziale desidera esprimere solidarietà: «Il momento è difficile, quale mai avremmo potuto immaginare. L’emergenza coronavirus ha portato nelle nostre case e nelle nostre vite un’ombra di inquietudine, ma anche nei momenti più bui, e questo è certamente uno dei momenti più bui dal dopoguerra, si accendono luci che non possono che alimentare speranza e fiducia e che inequivocabilmente sottolineano che nei momenti di difficoltà vera il nostro Paese sa fare appello a tutte le sue forze e sa dimenticare, salvo qualche piccola eccezione, ogni ragione di polemica e di scontro».

«Anche sul nostro territorio si sono aperte sottoscrizioni e raccolte fondi, sia pubbliche sia private, tra le quali quella a sostegno dell’ospedale di Imperia ( https://www.gofundme.com/f/imperia-contro-il-covid19) e quella a sostegno della Croce Azzurra di Vallecrosia (https://www.gofundme.com/f/croce-azzurra-Vallecrosia), ed è di ieri l’annuncio dell’iniziativa della Seris di donare alle associazioni e cooperative materiale deteriorabile e non congelabile. Solo tre esempi in mezzo a mille altre piccole e grandi iniziative che ci rendono fiduciosi e sicuri che con la cooperazione e il contributo di tutti potremo superare questo triste momento nel quale non si ringraziano mai abbastanza coloro che operano nel mondo della sanità, che in condizioni di stress e di tensione continui garantiscono l’efficienza di un servizio certamente messo a dura prova.

