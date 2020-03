Coronavirus, Toti: “Momento cruciale, bisogna stare a casa e rispettare gli obblighi di legge”

Genova. “Siamo nella fase di maggior crescita ed espansione della sanità ligure: il numero dei contagi sta crescendo ancora, purtroppo, ma abbiamo lavorato per garantire posti di terapia intensiva e nei reparti di media intensità sufficienti in tutti i presidi ospedalieri. Tutta la sanità ligure soffre ma resiste, fornendo cure adeguate a chi ne ha bisogno. La nostra capacità di reazione è adeguata ma la nostra risposta non può essere infinita: il mio appello in queste giornate cruciali è rispettare rigorosamente gli obblighi di legge sulla permanenza al domicilio perché da questo dipende la vita di tanti nostri concittadini. Il sistema tiene, grazie a chi sta in prima linea rischiando molto del proprio: ognuno deve fare il proprio dovere che, salvo per chi deve lavorare, è quello di stare a casa”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto questa sera sull’emergenza Coronavirus, insieme alla vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale, all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e al sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria Marco Bucci.

“Stiamo anche aumentando le disponibilità di posti in strutture destinate a ‘dimissioni protette’ da ospedali o a quarantene di persone che non necessitano di cure ospedaliere. Domani ci verrà consegnata la nave ospedale di Gnv dove, da lunedì, saranno attivati i primi 25 posti”. Circa la videoconferenza con il governo, il presidente ha spiegato che “l’Istituto Superiore di Sanità ha espresso parere contrario all’utilizzo di test sierologici per contenere e comprendere i flussi dell’epidemia. Sull’utilizzo dei tamponi, ha stabilito alcune priorità circa le categorie da sottoporre a questo accertamento. Per quanto ci riguarda, la nostra capacità di analisi è aumentata da uno a quattro laboratori ma è aumentato anche il numero di malati”.

