Emergenza coronavirus, i colori della bandiera italiana sulla facciata del castello dei Doria

Dolceacqua. Il castello dei Doria, simbolo di Dolceacqua, si illumina con i colori della bandiera italiana: un segno di forza, coraggio e speranza per tutti i dolceacquini, che come tutti gli italiani stanno vivendo un periodo di isolamento forzato per arginare la diffusione del coronavirus.

Come già l’ospedale Borea di Sanremo e l’ex “Cremlino” di Imperia, anche sulle rovine del castello che domina la val Roja è stato proiettato il Tricolore.

