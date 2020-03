Emergenza Coronavirus, Salvatore (M5S): “Annullare le imposte regionali e le addizionali per l’anno in corso”

Regione. “L’emergenza Coronavirus ha causato un blocco totale dell’economia italiana con ripercussioni gravissime. Questa situazione è molto grave nella nostra Regione, che ha alcuni motori economici fondamentali in attività che prevedono il passaggio di molte persone, come il turismo e il porto, tutte attività pesantemente compromesse dall’emergenza sanitaria. Le piccole e medie imprese liguri, i liberi professionisti, gli artigiani e in generale tutte le nostre aziende, si trovano ora in una situazione in cui non riescono più a fatturare e non potranno continuare così per molto”.

Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore, che poi aggiunge: “Per questo lancio al Governatore Toti la mia proposta. Togliamo le imposte regionali ai Liguri per tutto il 2020. Non sto dicendo semplicemente di rimandarle o derogare alcune scadenze fiscali di un paio di mesi, perché le micro, piccole e medie imprese che ora non guadagnano impiegheranno del tempo per riprendersi, e fra 30 o 60 giorni non avranno comunque i soldi per pagare le imposte”.

