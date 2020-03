La commovente lettera di due maestre della scuola d’infanzia di Borghetto per i loro alunni

Era il 10 marzo 2020 e come tutta Italia anche ognuna di noi, insegnanti della scuola dell’infanzia di Borghetto S. Spirito, prendemmo consapevolezza di ciò che in brevissimo tempo sarebbe andato a cambiare radicalmente la nostra quotidianità. Il primo pensiero andò subito ai nostri amati bambini e alle loro famiglie, perché quando si sceglie di essere insegnanti lo si è soprattutto nel proprio animo e nei propri pensieri… sempre in qualsiasi condizione la vita ci porti a vivere.

Oggi stiamo vivendo, forse, la più grande difficoltà sociale dei nostri tempi, e allora per il grande amore che abbiamo per il nostro lavoro, ci siamo interrogate su quello che nel nostro piccolo avremmo potuto fare. Crediamo fermamente che la scuola possa essere sempre la prima fonte di cambiamento e di speranza in una società soggetta, come non mai oggi, a una grande sofferenza. Pertanto riteniamo giusto che anche la scuola dell’infanzia non si fermi… perché ogni bambino possa, soprattutto in questo momento, continuare a fare quello che rende speciale la sua tenera età, ovvero essere protagonista attivo di quel grande motore d’energia positiva che si chiama scuola.

