La vita ai tempi del Coronavirus, Ezio: “Come si perde la normalità”

L’Italia chiude, si abbassano le saracinesche, tutto diventa ovattato e silenzioso ma questa non è una guerra, come qualcuno dice in giro, per fortuna.

Non ancora almeno. In guerra, e parlo a nome di chi l’ha vissuta, si partiva e purtroppo si moriva a migliaia. E’ anche vero che neanche in tempo di guerra si arrivò allo stop totale degli esercizi commerciali e degli uffici non essenziali.

Allora bisogna dire che l’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, che nel frattempo potrebbero arrivare, è una premonizione che matura nell’isolamento delle nostre pareti domestiche, nel nostro essere quotidiano.

Un pensiero viene alla mente in forma immediata ed è la fine graduale della nostra età del benessere, se cosi si può chiamare, in cui le nostre certezze vengono a mancare e ci si ritrova improvvisamente isolati e avvolti in una zona misteriosa senza tempo.

Oggi deve venire con forza fuori il senso di comunità e dobbiamo cominciare a immaginare il futuro che ci aspetta.

Parlare di normalità oggi, tra due settimane, tra due mesi o chissà quando è una bugia colossale ma tutti noi siamo chiamati a riflettere sull’inevitabile cambiamento che si produrrà nelle nostre vite.

