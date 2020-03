Nuove mascherine da Shangai, la Regione precisa: “Nessuna cerimonia di consegna alla cittadinanza”

Regione. Domani, in piazza De Ferrari a Genova, non ci sarà nessuna cerimonia di consegna alla cittadinanza delle mascherine arrivate da Shangai. A confermarlo, in una nota, è la Regione Liguria.

“I dispositivi di protezione individuale che sono stati donati da China Cosco Shipping Corporation Ltd Shangai tramite Cosco Shipping Lines Italy, verranno smistati dalla Protezione Civile della Liguria e destinati al personale sanitario della regione – spiegano dalla Regione -. Consegneranno le mascherine il cavaliere Augusto Cosulich ad della Fratelli Cosulich SpA e socio italiano della Cosco, Mister Hua Hu, ad della Cosco Shipping Lines Italiy e Marco Donati, direttore generale della Cosco Shipping Lines Italy”.

... » Leggi tutto