Torna l’ora legale: il 29 marzo si dorme (e si sta chiusi in casa) un’ora in meno

Liguria. Manca poco e sarà di nuovo il momento di spostare gli orologi un’ora indietro (o lasciare che gli avanzati sistemi digitali dei nostri strumenti lo facciano da soli). Nella notte a cavallo tra sabato 28 e domenica 29 marzo bisognerà spostare avanti le lancette di un’ora.

Questo significa che si dormirà un’ora in meno – ma in periodo di isolamenti a causa del Coronavirus forse è quasi una buona notizia, sono 60 minuti sottratti alla noia – ma anche che avremo un’ora di luce in più al giorno.

... » Leggi tutto