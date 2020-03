Un anonimo benefattore dona 400 mascherine alla Croce Bianca di Cairo

Cairo Montenotte. L’appello della Croce Bianca di Cairo è stato accolto. Nei giorni scorsi la pubblica assistenza ha fatto sapere di trovarsi in difficoltà per la mancanza di dispositivi di protezione individuale per affrontare l’emergenza Coronavirus.

La Croce Bianca cairese aveva avanzato una richiesta a tutte le aziende e le fabbriche del territorio affinché la aiutassero a trovare i presidi sanitari, in particolare le mascherine FFP2 e FFP3 che sono di difficile reperimento.

