Albenga, il Rotary Club dona 500 camici e strumenti sanitari all’ospedale Santa Maria di Misericordia

Albenga. Il Rotary Club di Albenga interviene a supporto dell’ospedale ingauno Santa Maria di Misericordia con una donazione di 500 camici, attrezzature e strumenti richiesti dai sanitari per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In base alla recente disposizione di Regione Liguria e Asl, infatti, tutte le strutture dell’ospedale di Albenga saranno impiegate in via temporanea ed esclusiva alla gestione dell’emergenza coronavirus.

