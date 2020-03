Cairo, il personale sanitario del San Giuseppe alza gli scudi contro la scelta di chiudere il presidio 

Cairo Montenotte. I sindaci Paolo Lambertini e Francesco Dotta, e il vice cairese Roberto Speranza, incontrano il personale sanitario dell’ospedale San Giuseppe e chiedono all’ASL di fare altrettanto.

“Sono tutti arrabbiati, non capiscono e non condividono le scelte perchè ritengono che, una volta chiuso, l’ospedale non verrà più riaperto – spiega il primo cittadino Paolo Lambertini – Per parte nostra staremo attenti e vigili sul secondo punto, e chiederò ai vertici ASL di incontrare il personale sanitario per chiarire e motivare le scelte”.

... » Leggi tutto