Coronavirus, avviso pubblico per personale disponibile ad operare nelle strutture sanitarie

Liguria. Nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 Alisa– Sistema Sanitario Regione Liguria – ha emesso un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività clinico assistenziale nelle Aziende, Istituti, Enti sanitari e sociosanitari della Liguria, al fine di costituire un apposito elenco aperto di personale sanitario e di medici specializzandi, da cui attingere per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

L’attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende, Istituti, Enti Sanitari della Regione Liguria con la possibilità, da parte del candidato, di scegliere fra seguenti aree ottimali: per la Riviera Ligure di Ponente Asl 1 e Asl 2; per la “Città metropolitana di Genova” Asl 3, Ospedale Policlinico San Martino, Istituto Giannina Gaslini, E.O. Ospedali Galliera e Ospedale Evangelico Internazionale; per la Riviera Ligure di Levante Asl 4 e Asl 5.

