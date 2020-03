Coronavirus, Confcommercio: “Sindaci savonesi sospendano tutte le imposte di loro pertinenza”

Savona. La Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Savona si unisce ai ringraziamenti di tutte le strutture della sanità e del volontariato che in questo momento stanno facendo l’impossibile per salvaguardare la salute dei nostri concittadini.

“Sappiamo bene – dice il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Savona Vincenzo Bertino – che le ragioni della salute vengono prima di qualsiasi altra. Le azioni relative alla salvaguardia della salute sono preminenti rispetto a quelle dell’economia perché senza le prime non avrebbero ragion d’essere le seconde. Come Associazione dobbiamo anche essere vicini alle nostre imprese per far sì che, terminata la straordinaria emergenza, possano riprendere l’attività e far ripartire l’economia del nostro territorio. Da tutte le analisi emerge come l’impatto sui diversi settori sia particolarmente grave in quelli della ricettività, dei pubblici esercizi e di alcuni settori del commercio; sono proprio queste piccole imprese che costituiscono buona parte del tessuto produttivo savonese che soffrono e soffriranno i risvolti di questa terribile situazione”.

... » Leggi tutto