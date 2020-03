Coronavirus, dalla Bce 750 miliardi. Battelli: “Decisione dimostra che forse Europa sta ‘guarendo’”

Liguria. “Il paradosso del Coronavirus che fa guarire l’Europa dalla sua grande malattia. L’Italia è in prima linea per combattere il virus con ogni mezzo disponibile: avevamo bisogno dell’aiuto forte dell’UE e, stanotte, è arrivato con l’annuncio della Bce di un piano d’emergenza da 750 miliardi”. Così, in un post su Instagram, il parlamentare savonese del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

“Stiamo vivendo una fase della storia umana che nessuno aveva previsto e nessuno sa come trattare – prosegue il pentastellato – è tutto nuovo, tutto da sperimentare, dalle cure sanitarie alle cure economiche. Ma la ricetta europea è ancora la cura migliore”.

