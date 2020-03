Coronavirus, il sindacato dei poliziotti aderisce alla campagna “Rispettiamo le regole, tuteliamo la vita”

Regione. “La Federazione SILPCGIL /Uil Polizia, in rappresentanza dei tanti poliziotti che si trovano oggi in prima linea per affrontare questa emergenza nazionale, torna a rivolgersi ai voi, cari cittadini”. A parlare, in una nota, è la segreteria regionale della federazione Silp Cgil Uil.

Spiegano i sindacati: “I nostri poliziotti, come i tanti specialisti che lo Stato ha messo in campo per debellare questa pandemia, stanno affrontando, con grande senso di responsabilità, la prova a cui siamo chiamati. Una prova che, mai prima d’ora, si era manifestata. Ebbene, nell’ambito della campagna #RISPETTIAMO LE REGOLE, TUTELIAMO LA VITA!, ci uniamo a tutti gli organi ufficiali nell’invitarvi al rispetto delle regole, contribuendo così, in modo determinante, a salvare tante vite. Oggi nessuno può trascurare il rispetto dell’altro. Ne va del futuro di tutti noi, del futuro di un Paese intero!”.

