Coronavirus, il sindaco di Finale Ligure: “Il comune rinuncerà a 2 milioni di introiti per tutelare le imprese”

Finale Ligure. Nella giornata di martedì la giunta di Ugo Frascherelli ha incontrato i rappresentanti delle categorie produttive cittadine. Presenti, oltre agli amministratori finalesi, Angelo Berlangieri e Marco Marchese per gli albergatori, Guido Nutini in rappresentanza dei balneari e Fabrizio Fasciolo per le categorie commerciali. Quest’oggi l’incontro con le opposizioni. “Un primo incontro di confronto e scambi di idee”, annuncia il primo cittadino di Finale Ligure. “Abbiamo atteso il decreto Cura Italia e quindi subito convocato le categorie e chiesto una conferenza via Skype alla minoranza, senza nascondere la preoccupazione per l’economia della nostra città. I provvedimenti del Governo, seppur ancora da approfondire in tutte le loro peculiarità, sono solo un punto d’inizio e non certo sufficienti per le nostre attività produttive che basano tutto sul turismo , al momento con poche prospettive nell’immediato ma che speriamo possa avere una partenza nei prossimi mesi seppur posticipata rispetto al solito”.

“Stiamo valutando alcune possibili azioni economiche, pur avendo a nostra disposizione poche leve fiscali, praticamente tutte di competenza Nazionale”, comunica l’assessore alle finanze Venerucci Delia. “La prima iniziativa già deliberata dalla Giunta è la proroga delle rate Tari per le utenze domestiche, con il primo pagamento fissato al 30 settembre, il secondo al 31 ottobre e l’ultimo il 5 dicembre”. Continua il Sindaco: “Per le utenze non domestiche (le attività produttive) un rinvio della Tari 2020 all’anno 2021. Stiamo ragionando ad un delibera con pagamento in 12 rate mensili a partire dal 5/12/2020. Un segnale di vicinanza a tutti i cittadini cercando di allontanare il più possibile tali uscite di cassa”. Questa azione, tradotta, significherebbe che il comune farebbe a meno di circa 2 milioni di introiti nell’anno in corso per non togliere liquidità alle imprese.

