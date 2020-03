Coronavirus, le minoranze a Finale Ligure: “Sui tributi oculata dilatazione, avanzo di bilancio per famiglie, lavoratori e imprese”

Finale Ligure. I gruppi consiliari “Le Persone al Centro” e “PerFinale” hanno partecipato all’incontro, in video conferenza, con il sindaco Frascherelli e l’assessore Venerucci in merito alla situazione economica che la nostra città si prepara ad affrontare per l’emergenza coronavirus.

“Prendiamo atto delle misure presentate e su cui la minoranza si è subito mostrata pronta a collaborare affinché non rimangano parole vuote ma siano, effettivamente, di aiuto ai cittadini” affermano i due gruppi di minoranza.

