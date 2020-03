Coronavirus su Costa Luminosa, nave ferma a Marsiglia: sbarcati i primi ospiti

Savona. A seguito dell’esito positivo dei controlli a bordo effettuati dall’autorità sanitaria, Costa Luminosa ha iniziato lo sbarco degli ospiti a Marsiglia. Lo ha annunciato Costa Crociere in merito alla situazione della nave bloccata nel porto francese.

La nave, dopo la comparizione di diversi casi sospetti e confermati di infezioni da Covid-19, è attesa domani (venerdì 20 marzo) nel porto di Savona ed è in corso un vertice in Prefettura per capire la gestione degli sbarchi in relazione all’emergenza. Inoltre, è stata una giornata di trattative serrate tra il Governo italiano e quello francese: l’Italia chiedeva lo scalo a Marsiglia di tutti gli ospiti stranieri e, nel caso, solo per gli italiani lo scalo previsto nella città della Torretta.

